通貨 / LXU
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LXU: LSB Industries Inc
8.39 USD 0.24 (2.94%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LXUの今日の為替レートは、2.94%変化しました。日中、通貨は1あたり8.07の安値と8.47の高値で取引されました。
LSB Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LXU News
- CF Industries Benefits From Accessible Natural Gas (NYSE:CF)
- LSB Industries: Significant Net Operating Loss Carryforwards For The Value Story (LXU)
- Top 3 Materials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q3 - LSB Industries (NYSE:LXU), O-I Glass (NYSE:OI)
- LSB Industries (LXU) Q2 Profit Drops 69%
- LSB Industries, Inc. (LXU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LSB Industries Q2 2025 slides: Sales volumes up, margins compressed by gas costs
- Lsb Industries earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- LSB Industries, Inc. (LXU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- LSB Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LXU)
1日のレンジ
8.07 8.47
1年のレンジ
4.88 9.68
- 以前の終値
- 8.15
- 始値
- 8.21
- 買値
- 8.39
- 買値
- 8.69
- 安値
- 8.07
- 高値
- 8.47
- 出来高
- 484
- 1日の変化
- 2.94%
- 1ヶ月の変化
- 1.70%
- 6ヶ月の変化
- 28.48%
- 1年の変化
- 5.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K