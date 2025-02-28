クォートセクション
通貨 / LXU
LXU: LSB Industries Inc

8.39 USD 0.24 (2.94%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LXUの今日の為替レートは、2.94%変化しました。日中、通貨は1あたり8.07の安値と8.47の高値で取引されました。

LSB Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
8.07 8.47
1年のレンジ
4.88 9.68
以前の終値
8.15
始値
8.21
買値
8.39
買値
8.69
安値
8.07
高値
8.47
出来高
484
1日の変化
2.94%
1ヶ月の変化
1.70%
6ヶ月の変化
28.48%
1年の変化
5.93%
