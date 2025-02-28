QuotazioniSezioni
Valute / LXU
Tornare a Azioni

LXU: LSB Industries Inc

8.22 USD 0.17 (2.03%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LXU ha avuto una variazione del -2.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.17 e ad un massimo di 8.38.

Segui le dinamiche di LSB Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LXU News

Intervallo Giornaliero
8.17 8.38
Intervallo Annuale
4.88 9.68
Chiusura Precedente
8.39
Apertura
8.34
Bid
8.22
Ask
8.52
Minimo
8.17
Massimo
8.38
Volume
369
Variazione giornaliera
-2.03%
Variazione Mensile
-0.36%
Variazione Semestrale
25.88%
Variazione Annuale
3.79%
20 settembre, sabato