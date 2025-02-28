Divisas / LXU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LXU: LSB Industries Inc
8.15 USD 0.19 (2.39%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LXU de hoy ha cambiado un 2.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.89, mientras que el máximo ha alcanzado 8.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas LSB Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LXU News
- CF Industries Benefits From Accessible Natural Gas (NYSE:CF)
- LSB Industries: Significant Net Operating Loss Carryforwards For The Value Story (LXU)
- Top 3 Materials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q3 - LSB Industries (NYSE:LXU), O-I Glass (NYSE:OI)
- LSB Industries (LXU) Q2 Profit Drops 69%
- LSB Industries, Inc. (LXU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LSB Industries Q2 2025 slides: Sales volumes up, margins compressed by gas costs
- Lsb Industries earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- LSB Industries, Inc. (LXU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- LSB Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LXU)
Rango diario
7.89 8.36
Rango anual
4.88 9.68
- Cierres anteriores
- 7.96
- Open
- 7.89
- Bid
- 8.15
- Ask
- 8.45
- Low
- 7.89
- High
- 8.36
- Volumen
- 599
- Cambio diario
- 2.39%
- Cambio mensual
- -1.21%
- Cambio a 6 meses
- 24.81%
- Cambio anual
- 2.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B