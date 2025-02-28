Валюты / LXU
LXU: LSB Industries Inc
7.96 USD 0.37 (4.44%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LXU за сегодня изменился на -4.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.94, а максимальная — 8.32.
Следите за динамикой LSB Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LXU
- CF Industries Benefits From Accessible Natural Gas (NYSE:CF)
- LSB Industries: Significant Net Operating Loss Carryforwards For The Value Story (LXU)
- Top 3 Materials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q3 - LSB Industries (NYSE:LXU), O-I Glass (NYSE:OI)
- LSB Industries (LXU) Q2 Profit Drops 69%
- LSB Industries, Inc. (LXU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LSB Industries Q2 2025 slides: Sales volumes up, margins compressed by gas costs
- Lsb Industries earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- LSB Industries, Inc. (LXU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- LSB Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LXU)
Дневной диапазон
7.94 8.32
Годовой диапазон
4.88 9.68
- Предыдущее закрытие
- 8.33
- Open
- 8.32
- Bid
- 7.96
- Ask
- 8.26
- Low
- 7.94
- High
- 8.32
- Объем
- 466
- Дневное изменение
- -4.44%
- Месячное изменение
- -3.52%
- 6-месячное изменение
- 21.90%
- Годовое изменение
- 0.51%
