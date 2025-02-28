통화 / LXU
LXU: LSB Industries Inc
8.22 USD 0.17 (2.03%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LXU 환율이 오늘 -2.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.17이고 고가는 8.38이었습니다.
LSB Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
8.17 8.38
년간 변동
4.88 9.68
- 이전 종가
- 8.39
- 시가
- 8.34
- Bid
- 8.22
- Ask
- 8.52
- 저가
- 8.17
- 고가
- 8.38
- 볼륨
- 369
- 일일 변동
- -2.03%
- 월 변동
- -0.36%
- 6개월 변동
- 25.88%
- 년간 변동율
- 3.79%
20 9월, 토요일