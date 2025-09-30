- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LSBPW: Lakeshore Biopharma Co., Ltd.
A taxa do LSBPW para hoje mudou para -49.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0101 e o mais alto foi 0.0200.
Veja a dinâmica do par de moedas Lakeshore Biopharma Co., Ltd.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LSBPW hoje?
Hoje Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) está avaliado em 0.0102. O instrumento é negociado dentro de -49.00%, o fechamento de ontem foi 0.0200, e o volume de negociação atingiu 250. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LSBPW em tempo real.
As ações de Lakeshore Biopharma Co., Ltd. pagam dividendos?
Atualmente Lakeshore Biopharma Co., Ltd. está avaliado em 0.0102. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -84.57% e USD. Monitore os movimentos de LSBPW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LSBPW?
Você pode comprar ações de Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) pelo preço atual 0.0102. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0102 ou 0.0132, enquanto 250 e -32.45% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LSBPW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LSBPW?
Investir em Lakeshore Biopharma Co., Ltd. envolve considerar a faixa anual 0.0100 - 0.1112 e o preço atual 0.0102. Muitos comparam -46.03% e -79.10% antes de enviar ordens em 0.0102 ou 0.0132. Estude as mudanças diárias de preço de LSBPW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?
O maior preço de Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) no último ano foi 0.1112. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0100 - 0.1112, e a comparação com 0.0200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lakeshore Biopharma Co., Ltd. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?
O menor preço de Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) no ano foi 0.0100. A comparação com o preço atual 0.0102 e 0.0100 - 0.1112 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LSBPW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LSBPW?
No passado Lakeshore Biopharma Co., Ltd. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0200 e -84.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0200
- Open
- 0.0151
- Bid
- 0.0102
- Ask
- 0.0132
- Low
- 0.0101
- High
- 0.0200
- Volume
- 250
- Mudança diária
- -49.00%
- Mudança mensal
- -46.03%
- Mudança de 6 meses
- -79.10%
- Mudança anual
- -84.57%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4