LSBPW: Lakeshore Biopharma Co., Ltd.
El tipo de cambio de LSBPW de hoy ha cambiado un -49.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0101, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0200.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lakeshore Biopharma Co., Ltd.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LSBPW hoy?
Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) se evalúa hoy en 0.0102. El instrumento se negocia dentro de -49.00%; el cierre de ayer ha sido 0.0200 y el volumen comercial ha alcanzado 250. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LSBPW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?
Lakeshore Biopharma Co., Ltd. se evalúa actualmente en 0.0102. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -84.57% y USD. Monitoree los movimientos de LSBPW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LSBPW?
Puede comprar acciones de Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) al precio actual de 0.0102. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0102 o 0.0132, mientras que 250 y -32.45% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LSBPW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LSBPW?
Invertir en Lakeshore Biopharma Co., Ltd. implica tener en cuenta el rango anual 0.0100 - 0.1112 y el precio actual 0.0102. Muchos comparan -46.03% y -79.10% antes de colocar órdenes en 0.0102 o 0.0132. Estudie los cambios diarios de precios de LSBPW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?
El precio más alto de Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) en el último año ha sido 0.1112. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0100 - 0.1112, una comparación con 0.0200 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Lakeshore Biopharma Co., Ltd. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?
El precio más bajo de Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) para el año ha sido 0.0100. La comparación con los actuales 0.0102 y 0.0100 - 0.1112 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LSBPW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LSBPW?
En el pasado, Lakeshore Biopharma Co., Ltd. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0200 y -84.57% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0200
- Open
- 0.0151
- Bid
- 0.0102
- Ask
- 0.0132
- Low
- 0.0101
- High
- 0.0200
- Volumen
- 250
- Cambio diario
- -49.00%
- Cambio mensual
- -46.03%
- Cambio a 6 meses
- -79.10%
- Cambio anual
- -84.57%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.