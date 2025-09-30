クォートセクション
通貨 / LSBPW
株に戻る

LSBPW: Lakeshore Biopharma Co., Ltd.

0.0102 USD 0.0098 (49.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LSBPWの今日の為替レートは、-49.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0101の安値と0.0200の高値で取引されました。

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

LSBPW株の現在の価格は？

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の株価は本日0.0102です。-49.00%内で取引され、前日の終値は0.0200、取引量は250に達しました。LSBPWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の株は配当を出しますか？

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の現在の価格は0.0102です。配当方針は会社によりますが、投資家は-84.57%やUSDにも注目します。LSBPWの動きはライブチャートで確認できます。

LSBPW株を買う方法は？

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の株は現在0.0102で購入可能です。注文は通常0.0102または0.0132付近で行われ、250や-32.45%が市場の動きを示します。LSBPWの最新情報はライブチャートで確認できます。

LSBPW株に投資する方法は？

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.への投資では、年間の値幅0.0100 - 0.1112と現在の0.0102を考慮します。注文は多くの場合0.0102や0.0132で行われる前に、-46.03%や-79.10%と比較されます。LSBPWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の株の最高値は？

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の過去1年の最高値は0.1112でした。0.0100 - 0.1112内で株価は大きく変動し、0.0200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Lakeshore Biopharma Co., Ltd.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の株の最低値は？

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.(LSBPW)の年間最安値は0.0100でした。現在の0.0102や0.0100 - 0.1112と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LSBPWの動きはライブチャートで確認できます。

LSBPWの株式分割はいつ行われましたか？

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0200、-84.57%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0101 0.0200
1年のレンジ
0.0100 0.1112
以前の終値
0.0200
始値
0.0151
買値
0.0102
買値
0.0132
安値
0.0101
高値
0.0200
出来高
250
1日の変化
-49.00%
1ヶ月の変化
-46.03%
6ヶ月の変化
-79.10%
1年の変化
-84.57%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4