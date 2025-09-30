- 概要
LSBPW: Lakeshore Biopharma Co., Ltd.
LSBPWの今日の為替レートは、-49.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0101の安値と0.0200の高値で取引されました。
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LSBPW株の現在の価格は？
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の株価は本日0.0102です。-49.00%内で取引され、前日の終値は0.0200、取引量は250に達しました。LSBPWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の株は配当を出しますか？
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の現在の価格は0.0102です。配当方針は会社によりますが、投資家は-84.57%やUSDにも注目します。LSBPWの動きはライブチャートで確認できます。
LSBPW株を買う方法は？
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の株は現在0.0102で購入可能です。注文は通常0.0102または0.0132付近で行われ、250や-32.45%が市場の動きを示します。LSBPWの最新情報はライブチャートで確認できます。
LSBPW株に投資する方法は？
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.への投資では、年間の値幅0.0100 - 0.1112と現在の0.0102を考慮します。注文は多くの場合0.0102や0.0132で行われる前に、-46.03%や-79.10%と比較されます。LSBPWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の株の最高値は？
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の過去1年の最高値は0.1112でした。0.0100 - 0.1112内で株価は大きく変動し、0.0200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Lakeshore Biopharma Co., Ltd.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.の株の最低値は？
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.(LSBPW)の年間最安値は0.0100でした。現在の0.0102や0.0100 - 0.1112と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LSBPWの動きはライブチャートで確認できます。
LSBPWの株式分割はいつ行われましたか？
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0200、-84.57%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0200
- 始値
- 0.0151
- 買値
- 0.0102
- 買値
- 0.0132
- 安値
- 0.0101
- 高値
- 0.0200
- 出来高
- 250
- 1日の変化
- -49.00%
- 1ヶ月の変化
- -46.03%
- 6ヶ月の変化
- -79.10%
- 1年の変化
- -84.57%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4