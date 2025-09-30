- Panoramica
LSBPW: Lakeshore Biopharma Co., Ltd.
Il tasso di cambio LSBPW ha avuto una variazione del -49.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0101 e ad un massimo di 0.0200.
Segui le dinamiche di Lakeshore Biopharma Co., Ltd.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LSBPW oggi?
Oggi le azioni Lakeshore Biopharma Co., Ltd. sono prezzate a 0.0102. Viene scambiato all'interno di -49.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0200 e il volume degli scambi ha raggiunto 250. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LSBPW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Lakeshore Biopharma Co., Ltd. pagano dividendi?
Lakeshore Biopharma Co., Ltd. è attualmente valutato a 0.0102. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -84.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LSBPW.
Come acquistare azioni LSBPW?
Puoi acquistare azioni Lakeshore Biopharma Co., Ltd. al prezzo attuale di 0.0102. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0102 o 0.0132, mentre 250 e -32.45% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LSBPW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LSBPW?
Investire in Lakeshore Biopharma Co., Ltd. implica considerare l'intervallo annuale 0.0100 - 0.1112 e il prezzo attuale 0.0102. Molti confrontano -46.03% e -79.10% prima di effettuare ordini su 0.0102 o 0.0132. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LSBPW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?
Il prezzo massimo di Lakeshore Biopharma Co., Ltd. nell'ultimo anno è stato 0.1112. All'interno di 0.0100 - 0.1112, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0200 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Lakeshore Biopharma Co., Ltd. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?
Il prezzo più basso di Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) nel corso dell'anno è stato 0.0100. Confrontandolo con gli attuali 0.0102 e 0.0100 - 0.1112 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LSBPW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LSBPW?
Lakeshore Biopharma Co., Ltd. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0200 e -84.57%.
- Chiusura Precedente
- 0.0200
- Apertura
- 0.0151
- Bid
- 0.0102
- Ask
- 0.0132
- Minimo
- 0.0101
- Massimo
- 0.0200
- Volume
- 250
- Variazione giornaliera
- -49.00%
- Variazione Mensile
- -46.03%
- Variazione Semestrale
- -79.10%
- Variazione Annuale
- -84.57%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4