LSBPW: Lakeshore Biopharma Co., Ltd.
Der Wechselkurs von LSBPW hat sich für heute um -49.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0101 bis zu einem Hoch von 0.0200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lakeshore Biopharma Co., Ltd.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LSBPW heute?
Die Aktie von Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) notiert heute bei 0.0102. Sie wird innerhalb einer Spanne von -49.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0200 und das Handelsvolumen erreichte 250. Das Live-Chart von LSBPW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LSBPW Dividenden?
Lakeshore Biopharma Co., Ltd. wird derzeit mit 0.0102 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -84.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LSBPW zu verfolgen.
Wie kaufe ich LSBPW-Aktien?
Sie können Aktien von Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) zum aktuellen Kurs von 0.0102 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0102 oder 0.0132 platziert, während 250 und -32.45% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LSBPW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LSBPW-Aktien?
Bei einer Investition in Lakeshore Biopharma Co., Ltd. müssen die jährliche Spanne 0.0100 - 0.1112 und der aktuelle Kurs 0.0102 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -46.03% und -79.10%, bevor sie Orders zu 0.0102 oder 0.0132 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LSBPW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?
Der höchste Kurs von Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) im vergangenen Jahr lag bei 0.1112. Innerhalb von 0.0100 - 0.1112 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Lakeshore Biopharma Co., Ltd. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?
Der niedrigste Kurs von Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) im Laufe des Jahres betrug 0.0100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0102 und der Spanne 0.0100 - 0.1112 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LSBPW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LSBPW statt?
Lakeshore Biopharma Co., Ltd. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0200 und -84.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0200
- Eröffnung
- 0.0151
- Bid
- 0.0102
- Ask
- 0.0132
- Tief
- 0.0101
- Hoch
- 0.0200
- Volumen
- 250
- Tagesänderung
- -49.00%
- Monatsänderung
- -46.03%
- 6-Monatsänderung
- -79.10%
- Jahresänderung
- -84.57%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4