LSBPW: Lakeshore Biopharma Co., Ltd.

0.0102 USD 0.0098 (49.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LSBPW за сегодня изменился на -49.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0101, а максимальная — 0.0200.

Следите за динамикой Lakeshore Biopharma Co., Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LSBPW сегодня?

Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) сегодня оценивается на уровне 0.0102. Инструмент торгуется в пределах -49.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0200, а торговый объем достиг 250. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LSBPW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?

Lakeshore Biopharma Co., Ltd. в настоящее время оценивается в 0.0102. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -84.57% и USD. Отслеживайте движения LSBPW на графике в реальном времени.

Как купить акции LSBPW?

Вы можете купить акции Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) по текущей цене 0.0102. Ордера обычно размещаются около 0.0102 или 0.0132, тогда как 250 и -32.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LSBPW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LSBPW?

Инвестирование в Lakeshore Biopharma Co., Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.0100 - 0.1112 и текущей цены 0.0102. Многие сравнивают -46.03% и -79.10% перед размещением ордеров на 0.0102 или 0.0132. Изучайте ежедневные изменения цены LSBPW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?

Самая высокая цена Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) за последний год составила 0.1112. Акции заметно колебались в пределах 0.0100 - 0.1112, сравнение с 0.0200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lakeshore Biopharma Co., Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?

Самая низкая цена Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) за год составила 0.0100. Сравнение с текущими 0.0102 и 0.0100 - 0.1112 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LSBPW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LSBPW?

В прошлом Lakeshore Biopharma Co., Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0200 и -84.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0101 0.0200
Годовой диапазон
0.0100 0.1112
Предыдущее закрытие
0.0200
Open
0.0151
Bid
0.0102
Ask
0.0132
Low
0.0101
High
0.0200
Объем
250
Дневное изменение
-49.00%
Месячное изменение
-46.03%
6-месячное изменение
-79.10%
Годовое изменение
-84.57%
