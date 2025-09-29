- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LSBPW: Lakeshore Biopharma Co., Ltd.
Курс LSBPW за сегодня изменился на -49.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0101, а максимальная — 0.0200.
Следите за динамикой Lakeshore Biopharma Co., Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LSBPW сегодня?
Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) сегодня оценивается на уровне 0.0102. Инструмент торгуется в пределах -49.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0200, а торговый объем достиг 250. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LSBPW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?
Lakeshore Biopharma Co., Ltd. в настоящее время оценивается в 0.0102. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -84.57% и USD. Отслеживайте движения LSBPW на графике в реальном времени.
Как купить акции LSBPW?
Вы можете купить акции Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) по текущей цене 0.0102. Ордера обычно размещаются около 0.0102 или 0.0132, тогда как 250 и -32.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LSBPW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LSBPW?
Инвестирование в Lakeshore Biopharma Co., Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.0100 - 0.1112 и текущей цены 0.0102. Многие сравнивают -46.03% и -79.10% перед размещением ордеров на 0.0102 или 0.0132. Изучайте ежедневные изменения цены LSBPW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?
Самая высокая цена Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) за последний год составила 0.1112. Акции заметно колебались в пределах 0.0100 - 0.1112, сравнение с 0.0200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lakeshore Biopharma Co., Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lakeshore Biopharma Co., Ltd.?
Самая низкая цена Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) за год составила 0.0100. Сравнение с текущими 0.0102 и 0.0100 - 0.1112 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LSBPW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LSBPW?
В прошлом Lakeshore Biopharma Co., Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0200 и -84.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0200
- Open
- 0.0151
- Bid
- 0.0102
- Ask
- 0.0132
- Low
- 0.0101
- High
- 0.0200
- Объем
- 250
- Дневное изменение
- -49.00%
- Месячное изменение
- -46.03%
- 6-месячное изменение
- -79.10%
- Годовое изменение
- -84.57%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%