LSBPW: Lakeshore Biopharma Co., Ltd.
Le taux de change de LSBPW a changé de -49.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0101 et à un maximum de 0.0200.
Suivez la dynamique Lakeshore Biopharma Co., Ltd.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LSBPW aujourd'hui ?
L'action Lakeshore Biopharma Co., Ltd. est cotée à 0.0102 aujourd'hui. Elle se négocie dans -49.00%, a clôturé hier à 0.0200 et son volume d'échange a atteint 250. Le graphique en temps réel du cours de LSBPW présente ces mises à jour.
L'action Lakeshore Biopharma Co., Ltd. verse-t-elle des dividendes ?
Lakeshore Biopharma Co., Ltd. est actuellement valorisé à 0.0102. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -84.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LSBPW.
Comment acheter des actions LSBPW ?
Vous pouvez acheter des actions Lakeshore Biopharma Co., Ltd. au cours actuel de 0.0102. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0102 ou de 0.0132, le 250 et le -32.45% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LSBPW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LSBPW ?
Investir dans Lakeshore Biopharma Co., Ltd. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0100 - 0.1112 et le prix actuel 0.0102. Beaucoup comparent -46.03% et -79.10% avant de passer des ordres à 0.0102 ou 0.0132. Consultez le graphique du cours de LSBPW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Lakeshore Biopharma Co., Ltd. ?
Le cours le plus élevé de Lakeshore Biopharma Co., Ltd. l'année dernière était 0.1112. Au cours de 0.0100 - 0.1112, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Lakeshore Biopharma Co., Ltd. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Lakeshore Biopharma Co., Ltd. ?
Le cours le plus bas de Lakeshore Biopharma Co., Ltd. (LSBPW) sur l'année a été 0.0100. Sa comparaison avec 0.0102 et 0.0100 - 0.1112 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LSBPW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LSBPW a-t-elle été divisée ?
Lakeshore Biopharma Co., Ltd. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0200 et -84.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0200
- Ouverture
- 0.0151
- Bid
- 0.0102
- Ask
- 0.0132
- Plus Bas
- 0.0101
- Plus Haut
- 0.0200
- Volume
- 250
- Changement quotidien
- -49.00%
- Changement Mensuel
- -46.03%
- Changement à 6 Mois
- -79.10%
- Changement Annuel
- -84.57%
