LSBPW: Lakeshore Biopharma Co., Ltd.
今日LSBPW汇率已更改-49.00%。当日，交易品种以低点0.0101和高点0.0200进行交易。
关注Lakeshore Biopharma Co., Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LSBPW股票今天的价格是多少？
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.股票今天的定价为0.0102。它在-49.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.0200，交易量达到250。LSBPW的实时价格图表显示了这些更新。
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.股票是否支付股息？
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.目前的价值为0.0102。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-84.57%和USD。实时查看图表以跟踪LSBPW走势。
如何购买LSBPW股票？
您可以以0.0102的当前价格购买Lakeshore Biopharma Co., Ltd.股票。订单通常设置在0.0102或0.0132附近，而250和-32.45%显示市场活动。立即关注LSBPW的实时图表更新。
如何投资LSBPW股票？
投资Lakeshore Biopharma Co., Ltd.需要考虑年度范围0.0100 - 0.1112和当前价格0.0102。许多人在以0.0102或0.0132下订单之前，会比较-46.03%和。实时查看LSBPW价格图表，了解每日变化。
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Lakeshore Biopharma Co., Ltd.的最高价格是0.1112。在0.0100 - 0.1112内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lakeshore Biopharma Co., Ltd.的绩效。
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.股票的最低价格是多少？
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.（LSBPW）的最低价格为0.0100。将其与当前的0.0102和0.0100 - 0.1112进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LSBPW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LSBPW股票是什么时候拆分的？
Lakeshore Biopharma Co., Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0200和-84.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0200
- 开盘价
- 0.0151
- 卖价
- 0.0102
- 买价
- 0.0132
- 最低价
- 0.0101
- 最高价
- 0.0200
- 交易量
- 250
- 日变化
- -49.00%
- 月变化
- -46.03%
- 6个月变化
- -79.10%
- 年变化
- -84.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值