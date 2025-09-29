报价部分
货币 / LSBPW
LSBPW: Lakeshore Biopharma Co., Ltd.

0.0102 USD 0.0098 (49.00%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日LSBPW汇率已更改-49.00%。当日，交易品种以低点0.0101和高点0.0200进行交易。

关注Lakeshore Biopharma Co., Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

LSBPW股票今天的价格是多少？

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.股票今天的定价为0.0102。它在-49.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.0200，交易量达到250。LSBPW的实时价格图表显示了这些更新。

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.股票是否支付股息？

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.目前的价值为0.0102。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-84.57%和USD。实时查看图表以跟踪LSBPW走势。

如何购买LSBPW股票？

您可以以0.0102的当前价格购买Lakeshore Biopharma Co., Ltd.股票。订单通常设置在0.0102或0.0132附近，而250和-32.45%显示市场活动。立即关注LSBPW的实时图表更新。

如何投资LSBPW股票？

投资Lakeshore Biopharma Co., Ltd.需要考虑年度范围0.0100 - 0.1112和当前价格0.0102。许多人在以0.0102或0.0132下订单之前，会比较-46.03%和。实时查看LSBPW价格图表，了解每日变化。

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Lakeshore Biopharma Co., Ltd.的最高价格是0.1112。在0.0100 - 0.1112内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lakeshore Biopharma Co., Ltd.的绩效。

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.股票的最低价格是多少？

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.（LSBPW）的最低价格为0.0100。将其与当前的0.0102和0.0100 - 0.1112进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LSBPW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LSBPW股票是什么时候拆分的？

Lakeshore Biopharma Co., Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0200和-84.57%中可见。

日范围
0.0101 0.0200
年范围
0.0100 0.1112
前一天收盘价
0.0200
开盘价
0.0151
卖价
0.0102
买价
0.0132
最低价
0.0101
最高价
0.0200
交易量
250
日变化
-49.00%
月变化
-46.03%
6个月变化
-79.10%
年变化
-84.57%
