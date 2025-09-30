CotaçõesSeções
LMND-WT: Lemonade, Inc.

0.0772 USD 0.0046 (6.34%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LMND-WT para hoje mudou para 6.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0720 e o mais alto foi 0.0797.

Veja a dinâmica do par de moedas Lemonade, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de LMND-WT hoje?

Hoje Lemonade, Inc. (LMND-WT) está avaliado em 0.0772. O instrumento é negociado dentro de 6.34%, o fechamento de ontem foi 0.0726, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LMND-WT em tempo real.

As ações de Lemonade, Inc. pagam dividendos?

Atualmente Lemonade, Inc. está avaliado em 0.0772. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 94.46% e USD. Monitore os movimentos de LMND-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de LMND-WT?

Você pode comprar ações de Lemonade, Inc. (LMND-WT) pelo preço atual 0.0772. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0772 ou 0.0802, enquanto 3 e -3.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LMND-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de LMND-WT?

Investir em Lemonade, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0303 - 0.2350 e o preço atual 0.0772. Muitos comparam 13.36% e 20.63% antes de enviar ordens em 0.0772 ou 0.0802. Estude as mudanças diárias de preço de LMND-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Lemonade, Inc.?

O maior preço de Lemonade, Inc. (LMND-WT) no último ano foi 0.2350. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0303 - 0.2350, e a comparação com 0.0726 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lemonade, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Lemonade, Inc.?

O menor preço de Lemonade, Inc. (LMND-WT) no ano foi 0.0303. A comparação com o preço atual 0.0772 e 0.0303 - 0.2350 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LMND-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de LMND-WT?

No passado Lemonade, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0726 e 94.46% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.0720 0.0797
Faixa anual
0.0303 0.2350
Fechamento anterior
0.0726
Open
0.0797
Bid
0.0772
Ask
0.0802
Low
0.0720
High
0.0797
Volume
3
Mudança diária
6.34%
Mudança mensal
13.36%
Mudança de 6 meses
20.63%
Mudança anual
94.46%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4