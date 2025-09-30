- Visão do mercado
LMND-WT: Lemonade, Inc.
A taxa do LMND-WT para hoje mudou para 6.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0720 e o mais alto foi 0.0797.
Veja a dinâmica do par de moedas Lemonade, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LMND-WT hoje?
Hoje Lemonade, Inc. (LMND-WT) está avaliado em 0.0772. O instrumento é negociado dentro de 6.34%, o fechamento de ontem foi 0.0726, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LMND-WT em tempo real.
As ações de Lemonade, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Lemonade, Inc. está avaliado em 0.0772. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 94.46% e USD. Monitore os movimentos de LMND-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LMND-WT?
Você pode comprar ações de Lemonade, Inc. (LMND-WT) pelo preço atual 0.0772. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0772 ou 0.0802, enquanto 3 e -3.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LMND-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LMND-WT?
Investir em Lemonade, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0303 - 0.2350 e o preço atual 0.0772. Muitos comparam 13.36% e 20.63% antes de enviar ordens em 0.0772 ou 0.0802. Estude as mudanças diárias de preço de LMND-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Lemonade, Inc.?
O maior preço de Lemonade, Inc. (LMND-WT) no último ano foi 0.2350. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0303 - 0.2350, e a comparação com 0.0726 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lemonade, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Lemonade, Inc.?
O menor preço de Lemonade, Inc. (LMND-WT) no ano foi 0.0303. A comparação com o preço atual 0.0772 e 0.0303 - 0.2350 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LMND-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LMND-WT?
No passado Lemonade, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0726 e 94.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0726
- Open
- 0.0797
- Bid
- 0.0772
- Ask
- 0.0802
- Low
- 0.0720
- High
- 0.0797
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 6.34%
- Mudança mensal
- 13.36%
- Mudança de 6 meses
- 20.63%
- Mudança anual
- 94.46%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4