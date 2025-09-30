- Aperçu
LMND-WT: Lemonade, Inc.
Le taux de change de LMND-WT a changé de 6.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0720 et à un maximum de 0.0797.
Suivez la dynamique Lemonade, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LMND-WT aujourd'hui ?
L'action Lemonade, Inc. est cotée à 0.0772 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.34%, a clôturé hier à 0.0726 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de LMND-WT présente ces mises à jour.
L'action Lemonade, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Lemonade, Inc. est actuellement valorisé à 0.0772. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 94.46% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LMND-WT.
Comment acheter des actions LMND-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Lemonade, Inc. au cours actuel de 0.0772. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0772 ou de 0.0802, le 3 et le -3.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LMND-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LMND-WT ?
Investir dans Lemonade, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0303 - 0.2350 et le prix actuel 0.0772. Beaucoup comparent 13.36% et 20.63% avant de passer des ordres à 0.0772 ou 0.0802. Consultez le graphique du cours de LMND-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Lemonade, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Lemonade, Inc. l'année dernière était 0.2350. Au cours de 0.0303 - 0.2350, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0726 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Lemonade, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Lemonade, Inc. ?
Le cours le plus bas de Lemonade, Inc. (LMND-WT) sur l'année a été 0.0303. Sa comparaison avec 0.0772 et 0.0303 - 0.2350 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LMND-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LMND-WT a-t-elle été divisée ?
Lemonade, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0726 et 94.46% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0726
- Ouverture
- 0.0797
- Bid
- 0.0772
- Ask
- 0.0802
- Plus Bas
- 0.0720
- Plus Haut
- 0.0797
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 6.34%
- Changement Mensuel
- 13.36%
- Changement à 6 Mois
- 20.63%
- Changement Annuel
- 94.46%
