LMND-WT: Lemonade, Inc.

0.0772 USD 0.0046 (6.34%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LMND-WT hat sich für heute um 6.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0720 bis zu einem Hoch von 0.0797 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lemonade, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von LMND-WT heute?

Die Aktie von Lemonade, Inc. (LMND-WT) notiert heute bei 0.0772. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.34% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0726 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von LMND-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie LMND-WT Dividenden?

Lemonade, Inc. wird derzeit mit 0.0772 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 94.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LMND-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich LMND-WT-Aktien?

Sie können Aktien von Lemonade, Inc. (LMND-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0772 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0772 oder 0.0802 platziert, während 3 und -3.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LMND-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in LMND-WT-Aktien?

Bei einer Investition in Lemonade, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0303 - 0.2350 und der aktuelle Kurs 0.0772 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 13.36% und 20.63%, bevor sie Orders zu 0.0772 oder 0.0802 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LMND-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Lemonade, Inc.?

Der höchste Kurs von Lemonade, Inc. (LMND-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.2350. Innerhalb von 0.0303 - 0.2350 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0726 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Lemonade, Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Lemonade, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Lemonade, Inc. (LMND-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0303. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0772 und der Spanne 0.0303 - 0.2350 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LMND-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von LMND-WT statt?

Lemonade, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0726 und 94.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.0720 0.0797
Jahresspanne
0.0303 0.2350
Vorheriger Schlusskurs
0.0726
Eröffnung
0.0797
Bid
0.0772
Ask
0.0802
Tief
0.0720
Hoch
0.0797
Volumen
3
Tagesänderung
6.34%
Monatsänderung
13.36%
6-Monatsänderung
20.63%
Jahresänderung
94.46%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4