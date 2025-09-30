- Übersicht
LMND-WT: Lemonade, Inc.
Der Wechselkurs von LMND-WT hat sich für heute um 6.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0720 bis zu einem Hoch von 0.0797 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lemonade, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LMND-WT heute?
Die Aktie von Lemonade, Inc. (LMND-WT) notiert heute bei 0.0772. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.34% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0726 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von LMND-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LMND-WT Dividenden?
Lemonade, Inc. wird derzeit mit 0.0772 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 94.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LMND-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich LMND-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Lemonade, Inc. (LMND-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0772 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0772 oder 0.0802 platziert, während 3 und -3.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LMND-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LMND-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Lemonade, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0303 - 0.2350 und der aktuelle Kurs 0.0772 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 13.36% und 20.63%, bevor sie Orders zu 0.0772 oder 0.0802 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LMND-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Lemonade, Inc.?
Der höchste Kurs von Lemonade, Inc. (LMND-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.2350. Innerhalb von 0.0303 - 0.2350 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0726 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Lemonade, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Lemonade, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Lemonade, Inc. (LMND-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0303. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0772 und der Spanne 0.0303 - 0.2350 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LMND-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LMND-WT statt?
Lemonade, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0726 und 94.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0726
- Eröffnung
- 0.0797
- Bid
- 0.0772
- Ask
- 0.0802
- Tief
- 0.0720
- Hoch
- 0.0797
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 6.34%
- Monatsänderung
- 13.36%
- 6-Monatsänderung
- 20.63%
- Jahresänderung
- 94.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4