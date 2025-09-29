КотировкиРазделы
LMND-WT: Lemonade, Inc.

0.0772 USD 0.0046 (6.34%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LMND-WT за сегодня изменился на 6.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0720, а максимальная — 0.0797.

Следите за динамикой Lemonade, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LMND-WT сегодня?

Lemonade, Inc. (LMND-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0772. Инструмент торгуется в пределах 6.34%, вчерашнее закрытие составило 0.0726, а торговый объем достиг 3.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lemonade, Inc.?

Lemonade, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0772. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 94.46% и USD.

Как купить акции LMND-WT?

Вы можете купить акции Lemonade, Inc. (LMND-WT) по текущей цене 0.0772. Ордера обычно размещаются около 0.0772 или 0.0802, тогда как 3 и -3.14% показывают активность рынка.

Как инвестировать в акции LMND-WT?

Инвестирование в Lemonade, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0303 - 0.2350 и текущей цены 0.0772. Многие сравнивают 13.36% и 20.63% перед размещением ордеров на 0.0772 или 0.0802.

Каковы самые высокие цены на акции Lemonade, Inc.?

Самая высокая цена Lemonade, Inc. (LMND-WT) за последний год составила 0.2350. Акции заметно колебались в пределах 0.0303 - 0.2350, сравнение с 0.0726 помогает выявить уровни сопротивления.

Каковы самые низкие цены на акции Lemonade, Inc.?

Самая низкая цена Lemonade, Inc. (LMND-WT) за год составила 0.0303. Сравнение с текущими 0.0772 и 0.0303 - 0.2350 показывает потенциальные долгосрочные точки входа.

Когда произошло дробление акций LMND-WT?

В прошлом Lemonade, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0726 и 94.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0720 0.0797
Годовой диапазон
0.0303 0.2350
Предыдущее закрытие
0.0726
Open
0.0797
Bid
0.0772
Ask
0.0802
Low
0.0720
High
0.0797
Объем
3
Дневное изменение
6.34%
Месячное изменение
13.36%
6-месячное изменение
20.63%
Годовое изменение
94.46%
