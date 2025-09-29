- Обзор рынка
LMND-WT: Lemonade, Inc.
Курс LMND-WT за сегодня изменился на 6.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0720, а максимальная — 0.0797.
Следите за динамикой Lemonade, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LMND-WT сегодня?
Lemonade, Inc. (LMND-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0772. Инструмент торгуется в пределах 6.34%, вчерашнее закрытие составило 0.0726, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LMND-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lemonade, Inc.?
Lemonade, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0772. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 94.46% и USD. Отслеживайте движения LMND-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции LMND-WT?
Вы можете купить акции Lemonade, Inc. (LMND-WT) по текущей цене 0.0772. Ордера обычно размещаются около 0.0772 или 0.0802, тогда как 3 и -3.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LMND-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LMND-WT?
Инвестирование в Lemonade, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0303 - 0.2350 и текущей цены 0.0772. Многие сравнивают 13.36% и 20.63% перед размещением ордеров на 0.0772 или 0.0802. Изучайте ежедневные изменения цены LMND-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lemonade, Inc.?
Самая высокая цена Lemonade, Inc. (LMND-WT) за последний год составила 0.2350. Акции заметно колебались в пределах 0.0303 - 0.2350, сравнение с 0.0726 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lemonade, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lemonade, Inc.?
Самая низкая цена Lemonade, Inc. (LMND-WT) за год составила 0.0303. Сравнение с текущими 0.0772 и 0.0303 - 0.2350 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LMND-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LMND-WT?
В прошлом Lemonade, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0726 и 94.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0726
- Open
- 0.0797
- Bid
- 0.0772
- Ask
- 0.0802
- Low
- 0.0720
- High
- 0.0797
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 6.34%
- Месячное изменение
- 13.36%
- 6-месячное изменение
- 20.63%
- Годовое изменение
- 94.46%
