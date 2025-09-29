- Panorámica
LMND-WT: Lemonade, Inc.
El tipo de cambio de LMND-WT de hoy ha cambiado un 6.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0720, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0797.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lemonade, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LMND-WT hoy?
Lemonade, Inc. (LMND-WT) se evalúa hoy en 0.0772. El instrumento se negocia dentro de 6.34%; el cierre de ayer ha sido 0.0726 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LMND-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Lemonade, Inc.?
Lemonade, Inc. se evalúa actualmente en 0.0772. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 94.46% y USD. Monitoree los movimientos de LMND-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LMND-WT?
Puede comprar acciones de Lemonade, Inc. (LMND-WT) al precio actual de 0.0772. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0772 o 0.0802, mientras que 3 y -3.14% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LMND-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LMND-WT?
Invertir en Lemonade, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0303 - 0.2350 y el precio actual 0.0772. Muchos comparan 13.36% y 20.63% antes de colocar órdenes en 0.0772 o 0.0802. Estudie los cambios diarios de precios de LMND-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Lemonade, Inc.?
El precio más alto de Lemonade, Inc. (LMND-WT) en el último año ha sido 0.2350. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0303 - 0.2350, una comparación con 0.0726 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Lemonade, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Lemonade, Inc.?
El precio más bajo de Lemonade, Inc. (LMND-WT) para el año ha sido 0.0303. La comparación con los actuales 0.0772 y 0.0303 - 0.2350 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LMND-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LMND-WT?
En el pasado, Lemonade, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0726 y 94.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0726
- Open
- 0.0797
- Bid
- 0.0772
- Ask
- 0.0802
- Low
- 0.0720
- High
- 0.0797
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 6.34%
- Cambio mensual
- 13.36%
- Cambio a 6 meses
- 20.63%
- Cambio anual
- 94.46%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.