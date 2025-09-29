- 概要
LMND-WT: Lemonade, Inc.
LMND-WTの今日の為替レートは、6.34%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0720の安値と0.0797の高値で取引されました。
Lemonade, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LMND-WT株の現在の価格は？
Lemonade, Inc.の株価は本日0.0772です。6.34%内で取引され、前日の終値は0.0726、取引量は3に達しました。LMND-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Lemonade, Inc.の株は配当を出しますか？
Lemonade, Inc.の現在の価格は0.0772です。配当方針は会社によりますが、投資家は94.46%やUSDにも注目します。LMND-WTの動きはライブチャートで確認できます。
LMND-WT株を買う方法は？
Lemonade, Inc.の株は現在0.0772で購入可能です。注文は通常0.0772または0.0802付近で行われ、3や-3.14%が市場の動きを示します。LMND-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
LMND-WT株に投資する方法は？
Lemonade, Inc.への投資では、年間の値幅0.0303 - 0.2350と現在の0.0772を考慮します。注文は多くの場合0.0772や0.0802で行われる前に、13.36%や20.63%と比較されます。LMND-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Lemonade, Inc.の株の最高値は？
Lemonade, Inc.の過去1年の最高値は0.2350でした。0.0303 - 0.2350内で株価は大きく変動し、0.0726と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Lemonade, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Lemonade, Inc.の株の最低値は？
Lemonade, Inc.(LMND-WT)の年間最安値は0.0303でした。現在の0.0772や0.0303 - 0.2350と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LMND-WTの動きはライブチャートで確認できます。
LMND-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Lemonade, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0726、94.46%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0726
- 始値
- 0.0797
- 買値
- 0.0772
- 買値
- 0.0802
- 安値
- 0.0720
- 高値
- 0.0797
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 6.34%
- 1ヶ月の変化
- 13.36%
- 6ヶ月の変化
- 20.63%
- 1年の変化
- 94.46%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
