QuotazioniSezioni
Valute / LMND-WT
Tornare a Azioni

LMND-WT: Lemonade, Inc.

0.0772 USD 0.0046 (6.34%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LMND-WT ha avuto una variazione del 6.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0720 e ad un massimo di 0.0797.

Segui le dinamiche di Lemonade, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni LMND-WT oggi?

Oggi le azioni Lemonade, Inc. sono prezzate a 0.0772. Viene scambiato all'interno di 6.34%, la chiusura di ieri è stata 0.0726 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LMND-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Lemonade, Inc. pagano dividendi?

Lemonade, Inc. è attualmente valutato a 0.0772. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 94.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LMND-WT.

Come acquistare azioni LMND-WT?

Puoi acquistare azioni Lemonade, Inc. al prezzo attuale di 0.0772. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0772 o 0.0802, mentre 3 e -3.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LMND-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni LMND-WT?

Investire in Lemonade, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0303 - 0.2350 e il prezzo attuale 0.0772. Molti confrontano 13.36% e 20.63% prima di effettuare ordini su 0.0772 o 0.0802. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LMND-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Lemonade, Inc.?

Il prezzo massimo di Lemonade, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.2350. All'interno di 0.0303 - 0.2350, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0726 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Lemonade, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Lemonade, Inc.?

Il prezzo più basso di Lemonade, Inc. (LMND-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0303. Confrontandolo con gli attuali 0.0772 e 0.0303 - 0.2350 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LMND-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LMND-WT?

Lemonade, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0726 e 94.46%.

Intervallo Giornaliero
0.0720 0.0797
Intervallo Annuale
0.0303 0.2350
Chiusura Precedente
0.0726
Apertura
0.0797
Bid
0.0772
Ask
0.0802
Minimo
0.0720
Massimo
0.0797
Volume
3
Variazione giornaliera
6.34%
Variazione Mensile
13.36%
Variazione Semestrale
20.63%
Variazione Annuale
94.46%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4