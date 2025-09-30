- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LMND-WT: Lemonade, Inc.
Il tasso di cambio LMND-WT ha avuto una variazione del 6.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0720 e ad un massimo di 0.0797.
Segui le dinamiche di Lemonade, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LMND-WT oggi?
Oggi le azioni Lemonade, Inc. sono prezzate a 0.0772. Viene scambiato all'interno di 6.34%, la chiusura di ieri è stata 0.0726 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LMND-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Lemonade, Inc. pagano dividendi?
Lemonade, Inc. è attualmente valutato a 0.0772. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 94.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LMND-WT.
Come acquistare azioni LMND-WT?
Puoi acquistare azioni Lemonade, Inc. al prezzo attuale di 0.0772. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0772 o 0.0802, mentre 3 e -3.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LMND-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LMND-WT?
Investire in Lemonade, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0303 - 0.2350 e il prezzo attuale 0.0772. Molti confrontano 13.36% e 20.63% prima di effettuare ordini su 0.0772 o 0.0802. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LMND-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Lemonade, Inc.?
Il prezzo massimo di Lemonade, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.2350. All'interno di 0.0303 - 0.2350, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0726 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Lemonade, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Lemonade, Inc.?
Il prezzo più basso di Lemonade, Inc. (LMND-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0303. Confrontandolo con gli attuali 0.0772 e 0.0303 - 0.2350 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LMND-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LMND-WT?
Lemonade, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0726 e 94.46%.
- Chiusura Precedente
- 0.0726
- Apertura
- 0.0797
- Bid
- 0.0772
- Ask
- 0.0802
- Minimo
- 0.0720
- Massimo
- 0.0797
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 6.34%
- Variazione Mensile
- 13.36%
- Variazione Semestrale
- 20.63%
- Variazione Annuale
- 94.46%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4