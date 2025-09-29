LMND-WT: Lemonade, Inc.
今日LMND-WT汇率已更改6.34%。当日，交易品种以低点0.0720和高点0.0797进行交易。
关注Lemonade, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LMND-WT股票今天的价格是多少？
Lemonade, Inc.股票今天的定价为0.0772。它在6.34%范围内交易，昨天的收盘价为0.0726，交易量达到3。LMND-WT的实时价格图表显示了这些更新。
Lemonade, Inc.股票是否支付股息？
Lemonade, Inc.目前的价值为0.0772。股息政策取决于公司，而投资者也会关注94.46%和USD。实时查看图表以跟踪LMND-WT走势。
如何购买LMND-WT股票？
您可以以0.0772的当前价格购买Lemonade, Inc.股票。订单通常设置在0.0772或0.0802附近，而3和-3.14%显示市场活动。立即关注LMND-WT的实时图表更新。
如何投资LMND-WT股票？
投资Lemonade, Inc.需要考虑年度范围0.0303 - 0.2350和当前价格0.0772。许多人在以0.0772或0.0802下订单之前，会比较13.36%和。实时查看LMND-WT价格图表，了解每日变化。
Lemonade, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Lemonade, Inc.的最高价格是0.2350。在0.0303 - 0.2350内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lemonade, Inc.的绩效。
Lemonade, Inc.股票的最低价格是多少？
Lemonade, Inc.（LMND-WT）的最低价格为0.0303。将其与当前的0.0772和0.0303 - 0.2350进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LMND-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LMND-WT股票是什么时候拆分的？
Lemonade, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0726和94.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0726
- 开盘价
- 0.0797
- 卖价
- 0.0772
- 买价
- 0.0802
- 最低价
- 0.0720
- 最高价
- 0.0797
- 交易量
- 3
- 日变化
- 6.34%
- 月变化
- 13.36%
- 6个月变化
- 20.63%
- 年变化
- 94.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值