LFT: Lument Finance Trust Inc
2.20 USD 0.04 (1.85%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LFT para hoje mudou para 1.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.16 e o mais alto foi 2.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Lument Finance Trust Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.16 2.21
Faixa anual
2.05 2.84
- Fechamento anterior
- 2.16
- Open
- 2.20
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- Low
- 2.16
- High
- 2.21
- Volume
- 181
- Mudança diária
- 1.85%
- Mudança mensal
- -2.22%
- Mudança de 6 meses
- -16.35%
- Mudança anual
- -13.04%
