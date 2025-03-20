통화 / LFT
LFT: Lument Finance Trust Inc
2.16 USD 0.04 (1.82%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LFT 환율이 오늘 -1.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.14이고 고가는 2.20이었습니다.
Lument Finance Trust Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.14 2.20
년간 변동
2.05 2.84
- 이전 종가
- 2.20
- 시가
- 2.20
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- 저가
- 2.14
- 고가
- 2.20
- 볼륨
- 184
- 일일 변동
- -1.82%
- 월 변동
- -4.00%
- 6개월 변동
- -17.87%
- 년간 변동율
- -14.62%
20 9월, 토요일