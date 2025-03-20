Divisas / LFT
LFT: Lument Finance Trust Inc
2.16 USD 0.03 (1.41%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LFT de hoy ha cambiado un 1.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.14, mientras que el máximo ha alcanzado 2.21.
Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
2.14 2.21
Rango anual
2.05 2.84
- Cierres anteriores
- 2.13
- Open
- 2.15
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- Low
- 2.14
- High
- 2.21
- Volumen
- 156
- Cambio diario
- 1.41%
- Cambio mensual
- -4.00%
- Cambio a 6 meses
- -17.87%
- Cambio anual
- -14.62%
