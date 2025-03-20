Valute / LFT
LFT: Lument Finance Trust Inc
2.16 USD 0.04 (1.82%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LFT ha avuto una variazione del -1.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.14 e ad un massimo di 2.20.
Segui le dinamiche di Lument Finance Trust Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LFT News
- Lument Finance Trust stock price target lowered to $2.75 at JMP
- Lument Finance Trust earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Lument Finance Trust Q2 2025 slides: earnings decline as credit concerns grow
- Lift Global Ventures shifts focus to AI investments, adds new directors
- The Bulls Are Back
- Lument Finance Trust declares quarterly dividends for common, preferred stock
- Tariffs On, Tariffs Off
- Lument Continues To Delever And Future Earnings Will See That Impact (NYSE:LFT)
- Lument Finance Trust, Inc. (LFT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.14 2.20
Intervallo Annuale
2.05 2.84
- Chiusura Precedente
- 2.20
- Apertura
- 2.20
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- Minimo
- 2.14
- Massimo
- 2.20
- Volume
- 184
- Variazione giornaliera
- -1.82%
- Variazione Mensile
- -4.00%
- Variazione Semestrale
- -17.87%
- Variazione Annuale
- -14.62%
21 settembre, domenica