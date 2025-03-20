货币 / LFT
LFT: Lument Finance Trust Inc
2.13 USD 0.14 (6.17%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LFT汇率已更改-6.17%。当日，交易品种以低点2.12和高点2.23进行交易。
关注Lument Finance Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LFT新闻
- Lument Finance Trust stock price target lowered to $2.75 at JMP
- Lument Finance Trust earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Lument Finance Trust Q2 2025 slides: earnings decline as credit concerns grow
- Lift Global Ventures shifts focus to AI investments, adds new directors
- The Bulls Are Back
- Lument Finance Trust declares quarterly dividends for common, preferred stock
- Tariffs On, Tariffs Off
- Lument Continues To Delever And Future Earnings Will See That Impact (NYSE:LFT)
- Lument Finance Trust, Inc. (LFT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.12 2.23
年范围
2.05 2.84
- 前一天收盘价
- 2.27
- 开盘价
- 2.20
- 卖价
- 2.13
- 买价
- 2.43
- 最低价
- 2.12
- 最高价
- 2.23
- 交易量
- 344
- 日变化
- -6.17%
- 月变化
- -5.33%
- 6个月变化
- -19.01%
- 年变化
- -15.81%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值