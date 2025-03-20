Валюты / LFT
LFT: Lument Finance Trust Inc
2.13 USD 0.14 (6.17%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LFT за сегодня изменился на -6.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.12, а максимальная — 2.23.
Следите за динамикой Lument Finance Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LFT
- Lument Finance Trust stock price target lowered to $2.75 at JMP
- Lument Finance Trust earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Lument Finance Trust Q2 2025 slides: earnings decline as credit concerns grow
- Lift Global Ventures shifts focus to AI investments, adds new directors
- The Bulls Are Back
- Lument Finance Trust declares quarterly dividends for common, preferred stock
- Tariffs On, Tariffs Off
- Lument Continues To Delever And Future Earnings Will See That Impact (NYSE:LFT)
- Lument Finance Trust, Inc. (LFT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.12 2.23
Годовой диапазон
2.05 2.84
- Предыдущее закрытие
- 2.27
- Open
- 2.20
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- Low
- 2.12
- High
- 2.23
- Объем
- 344
- Дневное изменение
- -6.17%
- Месячное изменение
- -5.33%
- 6-месячное изменение
- -19.01%
- Годовое изменение
- -15.81%
