通貨 / LFT
LFT: Lument Finance Trust Inc
2.20 USD 0.04 (1.85%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LFTの今日の為替レートは、1.85%変化しました。日中、通貨は1あたり2.16の安値と2.21の高値で取引されました。
Lument Finance Trust Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LFT News
- Lument Finance Trust stock price target lowered to $2.75 at JMP
- Lument Finance Trust earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Lument Finance Trust Q2 2025 slides: earnings decline as credit concerns grow
- Lift Global Ventures shifts focus to AI investments, adds new directors
- The Bulls Are Back
- Lument Finance Trust declares quarterly dividends for common, preferred stock
- Tariffs On, Tariffs Off
- Lument Continues To Delever And Future Earnings Will See That Impact (NYSE:LFT)
- Lument Finance Trust, Inc. (LFT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.16 2.21
1年のレンジ
2.05 2.84
- 以前の終値
- 2.16
- 始値
- 2.20
- 買値
- 2.20
- 買値
- 2.50
- 安値
- 2.16
- 高値
- 2.21
- 出来高
- 181
- 1日の変化
- 1.85%
- 1ヶ月の変化
- -2.22%
- 6ヶ月の変化
- -16.35%
- 1年の変化
- -13.04%
