LFT: Lument Finance Trust Inc
2.16 USD 0.04 (1.82%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LFT a changé de -1.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.14 et à un maximum de 2.20.
Suivez la dynamique Lument Finance Trust Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LFT Nouvelles
- Lument Finance Trust stock price target lowered to $2.75 at JMP
- Lument Finance Trust earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Lument Finance Trust Q2 2025 slides: earnings decline as credit concerns grow
- Lift Global Ventures shifts focus to AI investments, adds new directors
- The Bulls Are Back
- Lument Finance Trust declares quarterly dividends for common, preferred stock
- Tariffs On, Tariffs Off
- Lument Continues To Delever And Future Earnings Will See That Impact (NYSE:LFT)
- Lument Finance Trust, Inc. (LFT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
2.14 2.20
Range Annuel
2.05 2.84
- Clôture Précédente
- 2.20
- Ouverture
- 2.20
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- Plus Bas
- 2.14
- Plus Haut
- 2.20
- Volume
- 184
- Changement quotidien
- -1.82%
- Changement Mensuel
- -4.00%
- Changement à 6 Mois
- -17.87%
- Changement Annuel
- -14.62%
20 septembre, samedi