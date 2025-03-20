Währungen / LFT
LFT: Lument Finance Trust Inc
2.19 USD 0.01 (0.45%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LFT hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.18 bis zu einem Hoch von 2.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lument Finance Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LFT News
- Lument Finance Trust stock price target lowered to $2.75 at JMP
- Lument Finance Trust earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Lument Finance Trust Q2 2025 slides: earnings decline as credit concerns grow
- Lift Global Ventures shifts focus to AI investments, adds new directors
- The Bulls Are Back
- Lument Finance Trust declares quarterly dividends for common, preferred stock
- Tariffs On, Tariffs Off
- Lument Continues To Delever And Future Earnings Will See That Impact (NYSE:LFT)
- Lument Finance Trust, Inc. (LFT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.18 2.20
Jahresspanne
2.05 2.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.20
- Eröffnung
- 2.20
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Tief
- 2.18
- Hoch
- 2.20
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- -2.67%
- 6-Monatsänderung
- -16.73%
- Jahresänderung
- -13.44%
