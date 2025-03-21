Moedas / LDP
LDP: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc
21.91 USD 0.04 (0.18%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LDP para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.86 e o mais alto foi 21.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
21.86 21.91
Faixa anual
18.38 21.96
- Fechamento anterior
- 21.95
- Open
- 21.88
- Bid
- 21.91
- Ask
- 22.21
- Low
- 21.86
- High
- 21.91
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -0.18%
- Mudança mensal
- 2.82%
- Mudança de 6 meses
- 7.77%
- Mudança anual
- 0.18%