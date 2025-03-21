CotaçõesSeções
LDP: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc

21.91 USD 0.04 (0.18%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LDP para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.86 e o mais alto foi 21.91.

Veja a dinâmica do par de moedas Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
21.86 21.91
Faixa anual
18.38 21.96
Fechamento anterior
21.95
Open
21.88
Bid
21.91
Ask
22.21
Low
21.86
High
21.91
Volume
11
Mudança diária
-0.18%
Mudança mensal
2.82%
Mudança de 6 meses
7.77%
Mudança anual
0.18%
