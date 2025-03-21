クォートセクション
通貨 / LDP
LDP: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc

21.91 USD 0.04 (0.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LDPの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり21.86の安値と21.91の高値で取引されました。

Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

LDP News

1日のレンジ
21.86 21.91
1年のレンジ
18.38 21.96
以前の終値
21.95
始値
21.88
買値
21.91
買値
22.21
安値
21.86
高値
21.91
出来高
11
1日の変化
-0.18%
1ヶ月の変化
2.82%
6ヶ月の変化
7.77%
1年の変化
0.18%
