LDP: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc
21.91 USD 0.04 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LDP hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.86 bis zu einem Hoch von 21.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.86 21.91
Jahresspanne
18.38 21.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.95
- Eröffnung
- 21.88
- Bid
- 21.91
- Ask
- 22.21
- Tief
- 21.86
- Hoch
- 21.91
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -0.18%
- Monatsänderung
- 2.82%
- 6-Monatsänderung
- 7.77%
- Jahresänderung
- 0.18%