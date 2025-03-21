报价部分
LDP: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc

21.91 USD 0.04 (0.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日LDP汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点21.86和高点21.91进行交易。

关注Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
21.86 21.91
年范围
18.38 21.96
前一天收盘价
21.95
开盘价
21.88
卖价
21.91
买价
22.21
最低价
21.86
最高价
21.91
交易量
11
日变化
-0.18%
月变化
2.82%
6个月变化
7.77%
年变化
0.18%
22 九月, 星期一
13:45
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值