货币 / LDP
LDP: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc
21.91 USD 0.04 (0.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LDP汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点21.86和高点21.91进行交易。
关注Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
21.86 21.91
年范围
18.38 21.96
- 前一天收盘价
- 21.95
- 开盘价
- 21.88
- 卖价
- 21.91
- 买价
- 22.21
- 最低价
- 21.86
- 最高价
- 21.91
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 2.82%
- 6个月变化
- 7.77%
- 年变化
- 0.18%