LDP: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc
21.91 USD 0.04 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LDP за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.86, а максимальная — 21.91.
Следите за динамикой Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
21.86 21.91
Годовой диапазон
18.38 21.96
- Предыдущее закрытие
- 21.95
- Open
- 21.88
- Bid
- 21.91
- Ask
- 22.21
- Low
- 21.86
- High
- 21.91
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 2.82%
- 6-месячное изменение
- 7.77%
- Годовое изменение
- 0.18%
22 сентября, понедельник
13:45
USD