LDP: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc

21.91 USD 0.04 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LDP за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.86, а максимальная — 21.91.

Следите за динамикой Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.86 21.91
Годовой диапазон
18.38 21.96
Предыдущее закрытие
21.95
Open
21.88
Bid
21.91
Ask
22.21
Low
21.86
High
21.91
Объем
11
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
2.82%
6-месячное изменение
7.77%
Годовое изменение
0.18%
