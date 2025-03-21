CotizacionesSecciones
LDP: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc

21.91 USD 0.04 (0.18%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LDP de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.86, mientras que el máximo ha alcanzado 21.91.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
21.86 21.91
Rango anual
18.38 21.96
Cierres anteriores
21.95
Open
21.88
Bid
21.91
Ask
22.21
Low
21.86
High
21.91
Volumen
11
Cambio diario
-0.18%
Cambio mensual
2.82%
Cambio a 6 meses
7.77%
Cambio anual
0.18%
22 septiembre, lunes
13:45
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.