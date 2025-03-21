Divisas / LDP
LDP: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc
21.91 USD 0.04 (0.18%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LDP de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.86, mientras que el máximo ha alcanzado 21.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
21.86 21.91
Rango anual
18.38 21.96
- Cierres anteriores
- 21.95
- Open
- 21.88
- Bid
- 21.91
- Ask
- 22.21
- Low
- 21.86
- High
- 21.91
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- -0.18%
- Cambio mensual
- 2.82%
- Cambio a 6 meses
- 7.77%
- Cambio anual
- 0.18%