LDP: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc
21.92 USD 0.03 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LDP ha avuto una variazione del -0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.86 e ad un massimo di 21.93.
Segui le dinamiche di Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
21.86 21.93
Intervallo Annuale
18.38 21.96
- Chiusura Precedente
- 21.95
- Apertura
- 21.88
- Bid
- 21.92
- Ask
- 22.22
- Minimo
- 21.86
- Massimo
- 21.93
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- -0.14%
- Variazione Mensile
- 2.86%
- Variazione Semestrale
- 7.82%
- Variazione Annuale
- 0.23%