LDP: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc

21.92 USD 0.03 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LDP ha avuto una variazione del -0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.86 e ad un massimo di 21.93.

Segui le dinamiche di Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LDP News

Intervallo Giornaliero
21.86 21.93
Intervallo Annuale
18.38 21.96
Chiusura Precedente
21.95
Apertura
21.88
Bid
21.92
Ask
22.22
Minimo
21.86
Massimo
21.93
Volume
41
Variazione giornaliera
-0.14%
Variazione Mensile
2.86%
Variazione Semestrale
7.82%
Variazione Annuale
0.23%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev