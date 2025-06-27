Moedas / LCFY
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LCFY: Locafy Limited
6.32 USD 0.16 (2.60%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LCFY para hoje mudou para 2.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.96 e o mais alto foi 6.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Locafy Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LCFY Notícias
- Locafy stock soars after AI sales team delivers strong initial results
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Locafy stock soars after strategic partnership with US reputation platform
- Locafy (LCFY) Stock Is Up Over 200% Today: What's Going On? - Locafy (NASDAQ:LCFY)
Faixa diária
5.96 6.38
Faixa anual
2.55 13.98
- Fechamento anterior
- 6.16
- Open
- 6.15
- Bid
- 6.32
- Ask
- 6.62
- Low
- 5.96
- High
- 6.38
- Volume
- 67
- Mudança diária
- 2.60%
- Mudança mensal
- 44.62%
- Mudança de 6 meses
- 46.64%
- Mudança anual
- -1.40%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh