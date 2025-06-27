Währungen / LCFY
LCFY: Locafy Limited
6.62 USD 0.30 (4.75%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LCFY hat sich für heute um 4.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.20 bis zu einem Hoch von 6.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Locafy Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LCFY News
Tagesspanne
6.20 6.77
Jahresspanne
2.55 13.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.32
- Eröffnung
- 6.20
- Bid
- 6.62
- Ask
- 6.92
- Tief
- 6.20
- Hoch
- 6.77
- Volumen
- 71
- Tagesänderung
- 4.75%
- Monatsänderung
- 51.49%
- 6-Monatsänderung
- 53.60%
- Jahresänderung
- 3.28%
