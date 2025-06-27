КотировкиРазделы
LCFY: Locafy Limited

6.20 USD 0.06 (0.96%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LCFY за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.10, а максимальная — 6.36.

Следите за динамикой Locafy Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.10 6.36
Годовой диапазон
2.55 13.98
Предыдущее закрытие
6.26
Open
6.14
Bid
6.20
Ask
6.50
Low
6.10
High
6.36
Объем
99
Дневное изменение
-0.96%
Месячное изменение
41.88%
6-месячное изменение
43.85%
Годовое изменение
-3.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.