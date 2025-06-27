Валюты / LCFY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LCFY: Locafy Limited
6.20 USD 0.06 (0.96%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LCFY за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.10, а максимальная — 6.36.
Следите за динамикой Locafy Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LCFY
- Locafy stock soars after AI sales team delivers strong initial results
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Locafy stock soars after strategic partnership with US reputation platform
- Locafy (LCFY) Stock Is Up Over 200% Today: What's Going On? - Locafy (NASDAQ:LCFY)
Дневной диапазон
6.10 6.36
Годовой диапазон
2.55 13.98
- Предыдущее закрытие
- 6.26
- Open
- 6.14
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- Low
- 6.10
- High
- 6.36
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- -0.96%
- Месячное изменение
- 41.88%
- 6-месячное изменение
- 43.85%
- Годовое изменение
- -3.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.