LCFY: Locafy Limited

6.65 USD 0.33 (5.22%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LCFY a changé de 5.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.20 et à un maximum de 6.79.

Suivez la dynamique Locafy Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
6.20 6.79
Range Annuel
2.55 13.98
Clôture Précédente
6.32
Ouverture
6.20
Bid
6.65
Ask
6.95
Plus Bas
6.20
Plus Haut
6.79
Volume
79
Changement quotidien
5.22%
Changement Mensuel
52.17%
Changement à 6 Mois
54.29%
Changement Annuel
3.74%
20 septembre, samedi