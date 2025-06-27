QuotazioniSezioni
Valute / LCFY
Tornare a Azioni

LCFY: Locafy Limited

6.65 USD 0.33 (5.22%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LCFY ha avuto una variazione del 5.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.20 e ad un massimo di 6.79.

Segui le dinamiche di Locafy Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LCFY News

Intervallo Giornaliero
6.20 6.79
Intervallo Annuale
2.55 13.98
Chiusura Precedente
6.32
Apertura
6.20
Bid
6.65
Ask
6.95
Minimo
6.20
Massimo
6.79
Volume
79
Variazione giornaliera
5.22%
Variazione Mensile
52.17%
Variazione Semestrale
54.29%
Variazione Annuale
3.74%
21 settembre, domenica