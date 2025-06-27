Valute / LCFY
LCFY: Locafy Limited
6.65 USD 0.33 (5.22%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LCFY ha avuto una variazione del 5.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.20 e ad un massimo di 6.79.
Segui le dinamiche di Locafy Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.20 6.79
Intervallo Annuale
2.55 13.98
- Chiusura Precedente
- 6.32
- Apertura
- 6.20
- Bid
- 6.65
- Ask
- 6.95
- Minimo
- 6.20
- Massimo
- 6.79
- Volume
- 79
- Variazione giornaliera
- 5.22%
- Variazione Mensile
- 52.17%
- Variazione Semestrale
- 54.29%
- Variazione Annuale
- 3.74%
21 settembre, domenica