货币 / LCFY
LCFY: Locafy Limited
6.16 USD 0.04 (0.65%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LCFY汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点6.04和高点6.25进行交易。
关注Locafy Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LCFY新闻
- Locafy stock soars after AI sales team delivers strong initial results
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Locafy stock soars after strategic partnership with US reputation platform
- Locafy (LCFY) Stock Is Up Over 200% Today: What's Going On? - Locafy (NASDAQ:LCFY)
日范围
6.04 6.25
年范围
2.55 13.98
- 前一天收盘价
- 6.20
- 开盘价
- 6.04
- 卖价
- 6.16
- 买价
- 6.46
- 最低价
- 6.04
- 最高价
- 6.25
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.65%
- 月变化
- 40.96%
- 6个月变化
- 42.92%
- 年变化
- -3.90%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值