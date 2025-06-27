通貨 / LCFY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LCFY: Locafy Limited
6.32 USD 0.16 (2.60%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LCFYの今日の為替レートは、2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり5.96の安値と6.38の高値で取引されました。
Locafy Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LCFY News
- Locafy stock soars after AI sales team delivers strong initial results
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Locafy stock soars after strategic partnership with US reputation platform
- Locafy (LCFY) Stock Is Up Over 200% Today: What's Going On? - Locafy (NASDAQ:LCFY)
1日のレンジ
5.96 6.38
1年のレンジ
2.55 13.98
- 以前の終値
- 6.16
- 始値
- 6.15
- 買値
- 6.32
- 買値
- 6.62
- 安値
- 5.96
- 高値
- 6.38
- 出来高
- 67
- 1日の変化
- 2.60%
- 1ヶ月の変化
- 44.62%
- 6ヶ月の変化
- 46.64%
- 1年の変化
- -1.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K