Divisas / LCFY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LCFY: Locafy Limited
6.16 USD 0.04 (0.65%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LCFY de hoy ha cambiado un -0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.95, mientras que el máximo ha alcanzado 6.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Locafy Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LCFY News
- Locafy stock soars after AI sales team delivers strong initial results
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Locafy stock soars after strategic partnership with US reputation platform
- Locafy (LCFY) Stock Is Up Over 200% Today: What's Going On? - Locafy (NASDAQ:LCFY)
Rango diario
5.95 6.27
Rango anual
2.55 13.98
- Cierres anteriores
- 6.20
- Open
- 6.18
- Bid
- 6.16
- Ask
- 6.46
- Low
- 5.95
- High
- 6.27
- Volumen
- 50
- Cambio diario
- -0.65%
- Cambio mensual
- 40.96%
- Cambio a 6 meses
- 42.92%
- Cambio anual
- -3.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B