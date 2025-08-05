Moedas / KUKE
KUKE: Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep
1.47 USD 0.12 (7.55%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KUKE para hoje mudou para -7.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.44 e o mais alto foi 1.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KUKE Notícias
- Top 3 Tech & Telecom Stocks That Could Blast Off In September - Iridium Communications (NASDAQ:IRDM), Kuke Music Hldg (NYSE:KUKE)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In September - Amber International (NASDAQ:AMBR), CTW Cayman (NASDAQ:CTW)
- Beijing KUKE Music partners with People’s Music Publishing House
- Chinese EV maker GWM partners with KUKE Music for in-car audio
- Chinese automaker WEY partners with KUKE Music for in-car audio
- Kuke regains NYSE compliance, explores automotive partnerships
Faixa diária
1.44 1.54
Faixa anual
0.14 4.62
- Fechamento anterior
- 1.59
- Open
- 1.50
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- Low
- 1.44
- High
- 1.54
- Volume
- 29
- Mudança diária
- -7.55%
- Mudança mensal
- -8.70%
- Mudança de 6 meses
- -47.69%
- Mudança anual
- 83.75%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh