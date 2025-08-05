通貨 / KUKE
KUKE: Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep
1.52 USD 0.07 (4.40%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KUKEの今日の為替レートは、-4.40%変化しました。日中、通貨は1あたり1.44の安値と1.54の高値で取引されました。
Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each repダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KUKE News
- Top 3 Tech & Telecom Stocks That Could Blast Off In September - Iridium Communications (NASDAQ:IRDM), Kuke Music Hldg (NYSE:KUKE)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In September - Amber International (NASDAQ:AMBR), CTW Cayman (NASDAQ:CTW)
- Beijing KUKE Music partners with People’s Music Publishing House
- Chinese EV maker GWM partners with KUKE Music for in-car audio
- Chinese automaker WEY partners with KUKE Music for in-car audio
- Kuke regains NYSE compliance, explores automotive partnerships
1日のレンジ
1.44 1.54
1年のレンジ
0.14 4.62
- 以前の終値
- 1.59
- 始値
- 1.50
- 買値
- 1.52
- 買値
- 1.82
- 安値
- 1.44
- 高値
- 1.54
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- -4.40%
- 1ヶ月の変化
- -5.59%
- 6ヶ月の変化
- -45.91%
- 1年の変化
- 90.00%
