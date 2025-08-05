Währungen / KUKE
KUKE: Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep
1.49 USD 0.03 (1.97%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KUKE hat sich für heute um -1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.46 bis zu einem Hoch von 1.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KUKE News
- Top 3 Tech & Telecom Stocks That Could Blast Off In September - Iridium Communications (NASDAQ:IRDM), Kuke Music Hldg (NYSE:KUKE)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In September - Amber International (NASDAQ:AMBR), CTW Cayman (NASDAQ:CTW)
- Beijing KUKE Music partners with People’s Music Publishing House
- Chinese EV maker GWM partners with KUKE Music for in-car audio
- Chinese automaker WEY partners with KUKE Music for in-car audio
- Kuke regains NYSE compliance, explores automotive partnerships
Tagesspanne
1.46 1.51
Jahresspanne
0.14 4.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.52
- Eröffnung
- 1.51
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Tief
- 1.46
- Hoch
- 1.51
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -1.97%
- Monatsänderung
- -7.45%
- 6-Monatsänderung
- -46.98%
- Jahresänderung
- 86.25%
