통화 / KUKE
KUKE: Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep
1.48 USD 0.04 (2.63%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KUKE 환율이 오늘 -2.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.43이고 고가는 1.51이었습니다.
Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
1.43 1.51
년간 변동
0.14 4.62
- 이전 종가
- 1.52
- 시가
- 1.49
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- 저가
- 1.43
- 고가
- 1.51
- 볼륨
- 57
- 일일 변동
- -2.63%
- 월 변동
- -8.07%
- 6개월 변동
- -47.33%
- 년간 변동율
- 85.00%
20 9월, 토요일