1.48 USD 0.04 (2.63%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KUKE ha avuto una variazione del -2.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.43 e ad un massimo di 1.51.

Segui le dinamiche di Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.43 1.51
Intervallo Annuale
0.14 4.62
Chiusura Precedente
1.52
Apertura
1.49
Bid
1.48
Ask
1.78
Minimo
1.43
Massimo
1.51
Volume
57
Variazione giornaliera
-2.63%
Variazione Mensile
-8.07%
Variazione Semestrale
-47.33%
Variazione Annuale
85.00%
21 settembre, domenica