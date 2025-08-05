Valute / KUKE
KUKE: Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep
1.48 USD 0.04 (2.63%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KUKE ha avuto una variazione del -2.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.43 e ad un massimo di 1.51.
Segui le dinamiche di Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KUKE News
Intervallo Giornaliero
1.43 1.51
Intervallo Annuale
0.14 4.62
- Chiusura Precedente
- 1.52
- Apertura
- 1.49
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Minimo
- 1.43
- Massimo
- 1.51
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- -2.63%
- Variazione Mensile
- -8.07%
- Variazione Semestrale
- -47.33%
- Variazione Annuale
- 85.00%
21 settembre, domenica